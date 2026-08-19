В школах и детсадах России провели учения на случай терактов и атак БПЛА

В июле Кравцов сообщал, что в школьную программу уже включили темы по искусственному интеллекту и использованию беспилотных летательных аппаратов. Как пояснил глава ведомства, вопросы ИИ добавлены в программу по информатике, а тема БПЛА вошла в курс «Труд (технология)». Кроме того, беспилотники изучаются в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а также в системе дополнительного образования.