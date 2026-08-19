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В школах и детсадах России провели учения на случай терактов и атак БПЛА

Ведомости

Всероссийское учение по обеспечению безопасности прошло в школах и детских садах перед началом нового учебного года. Об этом сообщили в МЧС России.

В ходе учений отрабатывались три сценария: действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотных летательных аппаратов. В мероприятиях участвовали сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники образовательных учреждений, а также воспитанники детских садов.

«Готовность к принятию мер во всех этих ситуациях крайне необходима. Важно исключать формальный подход к отработке учебных вопросов», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Для подготовки дошкольников в регионы направили специальные методические рекомендации.

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В рамках учений также проверили работу систем оповещения и взаимодействие образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Глава МЧС Александр Куренков отметил, что особое внимание необходимо уделять не только действиям при чрезвычайных ситуациях, но и профилактике вовлечения детей в противоправную деятельность.

К учениям также привлекли экспертов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Они провели занятие по противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступления через интернет и социальные сети. Подготовленные центром профилактические материалы планируется использовать на занятиях со школьниками, родительских собраниях и встречах с педагогами.

В июле Кравцов сообщал, что в школьную программу уже включили темы по искусственному интеллекту и использованию беспилотных летательных аппаратов. Как пояснил глава ведомства, вопросы ИИ добавлены в программу по информатике, а тема БПЛА вошла в курс «Труд (технология)». Кроме того, беспилотники изучаются в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а также в системе дополнительного образования.

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