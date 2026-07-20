ВСУ ударили по школе в Запорожской области

В феврале украинский беспилотник атаковал школу № 4 в Энергодаре. В здании находилось около 600 детей и 100 сотрудников. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, и взорвался. Были повреждены фасад и остекление здания. Никто не пострадал, сообщал мэр Максим Пухов.