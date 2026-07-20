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ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали общеобразовательную школу в поселке Приазовское Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В школе повреждено остекление, выбиты двери. Кроме того, повреждения получили школьные автобусы и территория учебного заведения, а также соседние дома. На место прибыли оперативные службы. Сотрудники администрации округа оценивают ущерб.

В феврале украинский беспилотник атаковал школу № 4 в Энергодаре. В здании находилось около 600 детей и 100 сотрудников. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, и взорвался. Были повреждены фасад и остекление здания. Никто не пострадал, сообщал мэр Максим Пухов.

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