ВСУ ударили по школе в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали общеобразовательную школу в поселке Приазовское Запорожской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В школе повреждено остекление, выбиты двери. Кроме того, повреждения получили школьные автобусы и территория учебного заведения, а также соседние дома. На место прибыли оперативные службы. Сотрудники администрации округа оценивают ущерб.
В феврале украинский беспилотник атаковал школу № 4 в Энергодаре. В здании находилось около 600 детей и 100 сотрудников. Беспилотник врезался в дерево, расположенное во дворе школы, и взорвался. Были повреждены фасад и остекление здания. Никто не пострадал, сообщал мэр Максим Пухов.