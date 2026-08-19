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ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

Сергей Пахомов

Один командир роты и три командира взводов палестинского движения «Хамас» были уничтожены в районе лагеря беженцев аш-Шати, расположенного на севере сектора Газа. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем официальном Telegram-канале.

По данным израильского ведомства, ликвидированные командиры планировали атаки на военнослужащих ЦАХАЛ, которые находятся в секторе Газа. Там также подчеркнули, что перед этим были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, в том числе с ипользованием высокоточного оружия и воздушной разведки. Удар был совершен еще 18 августа.

17 августа министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал убивать по 30–40 человек в секторе Газа каждую ночь. При этом он подчеркнул, что убивать нужно не только тех, кто предоставляет угрозу. Помимо этого министр высказался за восстановление еврейских поселений на территории сектора и поддержал идею передачи Израилю всего сектора Газа.

9 августа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. По его словам, ЦАХАЛ не начнет вывод войск до полного разоружения «Хамаса».

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