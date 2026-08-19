ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

По данным израильского ведомства, ликвидированные командиры планировали атаки на военнослужащих ЦАХАЛ, которые находятся в секторе Газа. Там также подчеркнули, что перед этим были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, в том числе с ипользованием высокоточного оружия и воздушной разведки. Удар был совершен еще 18 августа.