В России расширят неонатальный скрининг еще на шесть заболеваний

13 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. На ней обсуждались итоги пятилетней работы организации и дальнейшее развитие программ помощи детям с тяжелыми заболеваниями. По словам Ткаченко, за время работы поддержку получили 30 000 детей. Для лечения 110 орфанных заболеваний доступны 133 инновационных лекарственных препарата.