Суд постановил вернуть ружье пытавшемуся сбить БПЛА волгоградскому пенсионеру
Волгоградский областной суд постановил вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, которого ранее оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
Производство по делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости.
19 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф за фермера.
Как сообщал RT, мужчину оштрафовали на 40 000 руб. с конфискацией ружья после того, как он выстрелил по пролетавшему над его домом БПЛА. Фермер хотел обжаловать решение суда.