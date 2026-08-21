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МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова

Ведомости

МВД России объявило в розыск актера Семена Трескунова (считается в России иноагентом) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается актер, в базе ведомства не уточняется.

Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. Сейчас Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.

4 марта московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера. Ведомство перевело материалы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против Трескунова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

В июле Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал Трескунова на 50 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений иноагентом в уполномоченный орган).

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