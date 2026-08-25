В России начнут действовать новые правила оказания платных медуслуг
Договор об оказании платных медицинских услуг можно будет заключать дистанционно через мобильное приложение. Это следует из новых правил предоставления платных услуг медорганизациями, определенных правительством.
Изменятся и требования к содержанию договора на платные медуслуги. С 1 сентября пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. В документе необходимо прописывать конкретные сроки оказания услуг. До этого требовалось указывать только условия и сроки ожидания их предоставления.
Правила будут действовать до 1 сентября 2031 г.
«Ведомости» писали накануне, что в 2025 г. частная медицина обеспечила четверть российского рынка медуслуг в денежном выражении. Объем коммерческого сегмента составил 2,4 трлн руб. из 9,7 трлн руб. совокупного рынка. На государственную медицину пришлось 7,3 трлн руб., или 75% общего рынка оказанных медуслуг. Наибольшую долю в структуре частного сегмента заняли терапия, педиатрия, гинекология, урология, онкология и кардиология.