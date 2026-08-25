В России начнут действовать новые правила оказания платных медуслуг

Изменятся и требования к содержанию договора на платные медуслуги. С 1 сентября пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. В документе необходимо прописывать конкретные сроки оказания услуг. До этого требовалось указывать только условия и сроки ожидания их предоставления.