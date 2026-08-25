На Амурском ГХК в результате пожара пострадали пять человек

Амурский ГХК возводится в городе Свободном, степень готовности предприятия приближается к 100%. После выхода на проектную мощность завод должен стать крупнейшим в мире производителем полиэтилена и полипропилена с совокупной мощностью 2,7 млн т продукции в год. Первые партии полиэтилена планируется получить в III квартале 2026 г., выпуск полипропилена запланирован на 2027 г.