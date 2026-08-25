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На Амурском ГХК в результате пожара пострадали пять человек

Ксения Наумчик

Пять человек пострадали в результате возгорания на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Их направили в больницы и оказывают необходимую помощь. В числе пострадавших также сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным обратившимся с легкими повреждениями, в том числе порезами и ушибами, помощь оказали на месте.

Очаг возгорания локализован, угрозы дальнейшего распространения огня нет, уточнили в пресс-службе. На предприятии продолжается контролируемое выгорание остатков технологических газов. Основное оборудование не получило повреждений, специалисты также контролируют качество воздуха на территории комплекса.

Амурский ГХК возводится в городе Свободном, степень готовности предприятия приближается к 100%. После выхода на проектную мощность завод должен стать крупнейшим в мире производителем полиэтилена и полипропилена с совокупной мощностью 2,7 млн т продукции в год. Первые партии полиэтилена планируется получить в III квартале 2026 г., выпуск полипропилена запланирован на 2027 г.

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