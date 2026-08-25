Суд вынес приговор экс-главе ГВСУ за махинации с закупкой для Минобороны

Его признали виновным в махинациях при закупке томографа. Суд установил, что он организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта с ООО «Стройхимпроект» на поставку оборудования по цене 121,7 млн руб., хотя аппарат обошелся дешевле. Разницу в 48 млн руб. распределили между собой гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.