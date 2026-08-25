Суд вынес приговор экс-главе ГВСУ за махинации с закупкой для Минобороны
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова к шести годам общего режима по делу о махинациях с закупками для Минобороны, пишет «РИА Новости».
Его признали виновным в махинациях при закупке томографа. Суд установил, что он организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта с ООО «Стройхимпроект» на поставку оборудования по цене 121,7 млн руб., хотя аппарат обошелся дешевле. Разницу в 48 млн руб. распределили между собой гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.
Он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе в органах местного управления, связанные с осуществлением управления, сроком на пять лет. Его лишили звания заслуженного строителя, медали «За заслуги перед Отчеством», ордена Почета и медали за участие в боевых действиях на Украине.
«Коммерсантъ» писал, что деятельность Белкова в «Военно-строительной компании» (ВСК), где он был гендиректором, курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого приговорили к 13 годам по обвинению в коррупции в июле 2025 г.