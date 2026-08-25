Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI790,96+0,97%RGBI113,57+0,44%CNY Бирж.12,562+0,56%IMOEX2 091,19+0,97%RGBITR769,5+0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд вынес приговор экс-главе ГВСУ за махинации с закупкой для Минобороны

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова к шести годам общего режима по делу о махинациях с закупками для Минобороны, пишет «РИА Новости».

Его признали виновным в махинациях при закупке томографа. Суд установил, что он организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение контракта с ООО «Стройхимпроект» на поставку оборудования по цене 121,7 млн руб., хотя аппарат обошелся дешевле. Разницу в 48 млн руб. распределили между собой гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.

Он также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе в органах местного управления, связанные с осуществлением управления, сроком на пять лет. Его лишили звания заслуженного строителя, медали «За заслуги перед Отчеством», ордена Почета и медали за участие в боевых действиях на Украине.

«Коммерсантъ» писал, что деятельность Белкова в «Военно-строительной компании» (ВСК), где он был гендиректором, курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого приговорили к 13 годам по обвинению в коррупции в июле 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте