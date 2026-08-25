Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

Авторыисследования подчеркнули, что такого не было ни во время крупных военных конфликтов, ни в ходе крупномасштабных эпидемий. Суммарный коэффициент рождаемости в 2026 г. равняется примерно 2,2 ребенка на одну женщину или даже ниже. В случае сохранения текущей динамики человечество достигнет демографического пика в 9 млрд в 2056 г., а затем начнет стремительно сокращаться.