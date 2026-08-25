Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения
Уровень мировой рождаемостив 2026 г. впервые за всю историю обрушился ниже необходимого для воспроизводства населения Земли. Об этом говорится в докладе группы американских ученых из Северо-Западного университета и Университета Пенсильвании США.
Авторыисследования подчеркнули, что такого не было ни во время крупных военных конфликтов, ни в ходе крупномасштабных эпидемий. Суммарный коэффициент рождаемости в 2026 г. равняется примерно 2,2 ребенка на одну женщину или даже ниже. В случае сохранения текущей динамики человечество достигнет демографического пика в 9 млрд в 2056 г., а затем начнет стремительно сокращаться.
Причем этот эффект не связан с уровнем дохода, обычаев общества или государственного устройства. Исследователи отдельно выделили ряд стран, где рождаемость упала особенно сильно: Южная Корея, Таиланд, Чили, Колумбия, а также Китай. Кроме того, население убывает и в Африке.
7 апреля ученые сообщили о превышении предела численности населения планеты, который она способна поддерживать без ущерба для ресурсов. Рост стал возможен во многом благодаря активному использованию ископаемого топлива, которое временно повысило уровень жизни и расширило доступ к ресурсам, но не обеспечило долгосрочной устойчивости.
Согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в РФ по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. По итогам 2024 г. он был 1,4.