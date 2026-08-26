В Котовске загорелся склад Wildberries, пострадал сотрудник
В логистическом центре Wildberries в Котовске Тамбовской области произошел пожар после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
Площадь возгорания составила 40 000 кв. м.
По предварительной информации, один сотрудник центра получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали, уточнил Первышов.
Губернатор также сообщил, что за ночь на подлете к Котовску были сбиты 16 беспилотников. В результате падения дрона произошло возгорание дома в одном из СНТ.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus заявили, что на объекте не осуществляется прием новых поставок товаров.
За ночь силы ПВО ликвидировали 426 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.
18 августа логистический комплекс Wildberries в Богородском округе Московской области получил незначительные повреждения в результате атаки дрона ВСУ. БПЛА попал в склад в районе Атлант-парка, после чего произошло возгорание, которое удалось локализовать. Обломки беспилотника повредили стену здания.