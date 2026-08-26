Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NMTP6,925-0,65%CNY Бирж.12,503+0,1%IMOEX2 096,86-0,96%RTSI782,06-0,96%RGBI113,62-0,04%RGBITR770,070%
Главная / Общество /

В Котовске загорелся склад Wildberries, пострадал сотрудник

Ксения Наумчик

В логистическом центре Wildberries в Котовске Тамбовской области произошел пожар после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Площадь возгорания составила 40 000 кв. м.

По предварительной информации, один сотрудник центра получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали, уточнил Первышов.

Губернатор также сообщил, что за ночь на подлете к Котовску были сбиты 16 беспилотников. В результате падения дрона произошло возгорание дома в одном из СНТ.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus заявили, что на объекте не осуществляется прием новых поставок товаров.

За ночь силы ПВО ликвидировали 426 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.

18 августа логистический комплекс Wildberries в Богородском округе Московской области получил незначительные повреждения в результате атаки дрона ВСУ. БПЛА попал в склад в районе Атлант-парка, после чего произошло возгорание, которое удалось локализовать. Обломки беспилотника повредили стену здания.