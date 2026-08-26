Жителей Котовска попросили оставаться дома из-за дыма от пожара

Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре, площадь которого составила 40 000 кв. м. Один сотрудник склада получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. За ночь на подлете к Котовску были сбиты 16 дронов, в результате падения беспилотника произошло возгорание дома в одном из СНТ.