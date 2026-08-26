Жителей Котовска попросили оставаться дома из-за дыма от пожара
Жителей Котовска Тамбовской области призвали ограничить перемещения по городу из-за дыма после попадания беспилотника в склад Wildberries. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.
Он отметил, что поездки по городу лучше ограничить в течение двух ближайших дней.
По словам главы города, после попадания украинского БПЛА на территорию складского комплекса дым и смог быстро распространились по Котовску. Жителям рекомендовали учитывать риск воздействия продуктов горения при нахождении на улице.
Особое внимание Плахотников обратил на горожан, страдающих заболеваниями органов дыхания. Им следует соблюдать необходимые меры предосторожности из-за задымления.
Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре, площадь которого составила 40 000 кв. м. Один сотрудник склада получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. За ночь на подлете к Котовску были сбиты 16 дронов, в результате падения беспилотника произошло возгорание дома в одном из СНТ.
За ночь силы ПВО уничтожили 426 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.