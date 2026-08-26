На Амурском газохимическом заводе потушили пожар

Как отмечают в пресс-службе, сотрудники Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки Свободного. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций веществ не выявлено. Проверка продолжается.