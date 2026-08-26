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На Амурском газохимическом заводе потушили пожар

Ведомости

Возгорание на строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) ликвидировано, сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела четырех граждан КНР, которые были сотрудниками предприятия.

«Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР. Судьба еще 9 граждан КНР, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. За медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы. Для доставки пострадавших в медицинские учреждения был использован спецборт Ил-76 МЧС России. Семьям пострадавших и погибших оказывается психологическая помощь.

Как отмечают в пресс-службе, сотрудники Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки Свободного. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций веществ не выявлено. Проверка продолжается.

25 августа на строящемся заводе произошел пожар. Предварительно, очаг находился на вспомогательном участке установки пиролиза.

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