Кравцов объяснил, в каких случаях можно использовать телефон на уроках
С 1 сентября школьники смогут пользоваться телефонами только на переменах. На уроках им разрешат использовать гаджеты в экстренных случаях. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
«Приказ закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – сказал он.
Кравцов подчеркнул, что правила распространяются только на использование телефонов во время занятий.
Приказ о запрете на использование телефонов на уроках был опубликован в мае. Он также регулирует посещаемость учениками общеобразовательных учреждений, предусматривает контроль руководящим составом организации за обучающимися и возможность обучения учеников второй год в случае получения неудовлетворительных результатов по итогам государственной аттестации.