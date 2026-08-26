Число погибших подростков от атаки ВСУ на Краснодар выросло до четырех
Количество погибших несовершеннолетних в результате атаки ВСУ на детский центр в Краснодаре выросло до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, четвертой жертвой стала 14-летняя девочка, ранее получившая ранения. Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших.
Она уточнила, что в больнице остаются еще шестеро детей.
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ 24 августа. Из-за падения обломков украинского беспилотника на частный детский центр погибли трое подростков и еще 12 человек, включая семерых детей, пострадали. В Карасунском округе Краснодара были повреждены два многоэтажных дома.
25 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру на фоне продолжающейся эскалации конфликта. По его словам, подобные инциденты противоречат нормам международного гуманитарного права независимо от места их совершения.