ООН призвала прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Кубань

Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ 24 августа. От падения обломков украинского беспилотника на частный детский центр погибли трое подростков и еще 12 человек, включая семерых детей, пострадали. В Карасунском округе Краснодара были повреждены два многоэтажных дома. Для жителей пострадавших домов организовали возможность временного размещения, им также выплатят единовременную материальную компенсацию.