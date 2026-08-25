ООН призвала прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Кубань
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру на фоне продолжающейся эскалации конфликта. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на удар ВСУ по Краснодарскому краю.
По его словам, нападения на гражданских и объекты инфраструктуры противоречат нормам международного гуманитарного права независимо от места их совершения. Представитель ООН подчеркнул, что подобные атаки должны быть прекращены без промедления.
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ 24 августа. От падения обломков украинского беспилотника на частный детский центр погибли трое подростков и еще 12 человек, включая семерых детей, пострадали. В Карасунском округе Краснодара были повреждены два многоэтажных дома. Для жителей пострадавших домов организовали возможность временного размещения, им также выплатят единовременную материальную компенсацию.
Ночью 25 августа атаки украинских дронов на Краснодар продолжились, два человека погибли и еще двое пострадали. Обломки беспилотника упали на территории железнодорожной станции Афипская в Северском районе. В поселке Афипский в результате атаки повреждения получили 10 частных домов. Падение БПЛА также привело к возгоранию на территории НПЗ.