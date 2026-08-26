РВИО готовит учебник по истории Украины

С 1 сентября 2026 г. в российских школах вводится государственная линейка учебников по обществознанию для 9-х и 10-х классов, а с 1 сентября 2027 г. – для 11-х классов. Курс обществознания сократили с 6 до 3 лет обучения. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что в новых учебниках меньше теории и больше связи с реальной жизнью. Он также напомнил, что главным редактором новой линейки учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.