РВИО готовит учебник по истории Украины
В России разрабатывают учебник по истории Украины, который планируют ориентировать на школьников с территорий, находящихся под контролем Киева. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в Москве.
По его словам, издание будет охватывать период от древнейших времен и затронет тему единства древнерусского народа.
Мягков отметил, что в учебнике также планируется рассмотреть происхождение термина «украинизм». При этом он не уточнил, кто войдет в авторский коллектив, когда завершится подготовка книги и может ли она в дальнейшем использоваться в школьной программе.
Издание должно представить российскую трактовку истории Украины и показать события, которые привели к нынешней ситуации, уточнил Мягков.
С 1 сентября 2026 г. в российских школах вводится государственная линейка учебников по обществознанию для 9-х и 10-х классов, а с 1 сентября 2027 г. – для 11-х классов. Курс обществознания сократили с 6 до 3 лет обучения. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что в новых учебниках меньше теории и больше связи с реальной жизнью. Он также напомнил, что главным редактором новой линейки учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что в обновленном курсе усилены связи с историей, литературой и географией. Переход на новую модель преподавания проходит поэтапно.