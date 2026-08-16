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Главная / Общество /

Мединский: в новых учебниках по обществознанию больше связи с реальной жизнью

Ася Султанова

В новых учебниках по обществознанию меньше теории и больше связи с реальной жизнью. Об этом в Max написал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью», – написал Мединский.

Он также напомнил, что главным редактором новой линейки учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

С 1 сентября 2026 г. в российских школах вводится государственная линейка учебников по обществознанию для 9-х и 10-х классов, а с 1 сентября 2027 г. – для 11-х классов. Курс обществознания сократили с 6 до 3 лет обучения.

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что в обновленном курсе усилены связи с историей, литературой и географией. Переход на новую модель преподавания проходит поэтапно. С 1 сентября 2025 г. обществознание изучали в 8–11-х классах, а с нового учебного года оно останется только в расписании 9–11-х классов. Освободившиеся часы будут направлены на изучение истории. Общий объем курса также сократится. Ранее на обществознание в 6–9-х и 10–11-х классах отводилось в общей сложности 272 часа. Теперь программа предусматривает 34 часа в 9-м классе и 102 часа в 10–11-х классах.

Как стало известно 16 июля, в новом учебнике по обществознанию для десятиклассников появился раздел о страховании. В разделе содержится информация как об имущественном, так и о личном страховании. По данным агентства, параграф по первой теме касается КАСКО.

Учебник для девятиклассников состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».

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