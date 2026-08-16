Мединский: в новых учебниках по обществознанию больше связи с реальной жизнью

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что в обновленном курсе усилены связи с историей, литературой и географией. Переход на новую модель преподавания проходит поэтапно. С 1 сентября 2025 г. обществознание изучали в 8–11-х классах, а с нового учебного года оно останется только в расписании 9–11-х классов. Освободившиеся часы будут направлены на изучение истории. Общий объем курса также сократится. Ранее на обществознание в 6–9-х и 10–11-х классах отводилось в общей сложности 272 часа. Теперь программа предусматривает 34 часа в 9-м классе и 102 часа в 10–11-х классах.