В Крыму продлили запрет на прием детей в лагерях до конца 2026 года
Запрет на прием и размещение детей в лагерях и санаториях Крыма продлен до конца 2026 г. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Ограничение касается детских оздоровительных лагерей и санаторно-курортных организаций на территории региона. Запрет будет действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.
Ранее указ действовал до 1 сентября 2026 г. Указ был подписан, как сообщали власти, в целях обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».
В конце июня Минпросвещения РФ завершило организованный вывоз детей из международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму.
26 июня в Крыму ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА и закрыли аэропорты.