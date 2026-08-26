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В Крыму продлили запрет на прием детей в лагерях до конца 2026 года

Татьяна Мозолевская

Запрет на прием и размещение детей в лагерях и санаториях Крыма продлен до конца 2026 г. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Ограничение касается детских оздоровительных лагерей и санаторно-курортных организаций на территории региона. Запрет будет действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.

Ранее указ действовал до 1 сентября 2026 г. Указ был подписан, как сообщали власти, в целях обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».

В конце июня Минпросвещения РФ завершило организованный вывоз детей из международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму.

26 июня в Крыму ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА и закрыли аэропорты. 

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