Минпросвещения завершило вывоз детей из «Артека»

22 июня после приостановки детского отдыха в Крыму Минпросвещения начало вывозить детей из «Артека» и предложило родителям альтернативные лагеря в других регионах. В тот же день «Артек» скорректировал программу смены в связи с досрочным вывозом детей. 26 июня в Крыму ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА и закрыли аэропорты. В тот же день власти Петербурга объявили о возврате денег за путевки в «Артек» семьям, чьи дети не смогли поехать.