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Еще одна пассажирка атакованного в ЛНР автобуса скончалась в больнице

Ведомости

Еще одна пассажирка рейсового автобуса Лисичанск – Стаханов, атакованного БПЛА ВСУ в ЛНР, скончалась в больнице. Об этом сообщила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко, передает ТАСС. Число погибших возросло до 10.

По ее словам, пострадавшую доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Врачи провели реанимационные мероприятия, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Еще одну пострадавшую после оказания первой помощи перевели в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и специализированного лечения.

Водитель автобуса после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации и находится на амбулаторном лечении.

26 августа стало известно, что девять человек погибло в результате атаки беспилотника на автобус. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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