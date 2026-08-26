Еще одна пассажирка атакованного в ЛНР автобуса скончалась в больнице
Еще одна пассажирка рейсового автобуса Лисичанск – Стаханов, атакованного БПЛА ВСУ в ЛНР, скончалась в больнице. Об этом сообщила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко, передает ТАСС. Число погибших возросло до 10.
По ее словам, пострадавшую доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Врачи провели реанимационные мероприятия, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Еще одну пострадавшую после оказания первой помощи перевели в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и специализированного лечения.
Водитель автобуса после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации и находится на амбулаторном лечении.
26 августа стало известно, что девять человек погибло в результате атаки беспилотника на автобус. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.