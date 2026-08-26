Еще одна пассажирка атакованного в ЛНР автобуса скончалась в больнице

Еще одна пассажирка рейсового автобуса Лисичанск – Стаханов, атакованного БПЛА ВСУ в ЛНР, скончалась в больнице. Об этом сообщила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко, передает ТАСС. Число погибших возросло до 10.