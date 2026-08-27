El Pais: в Испании похитили один из крупнейших кладов бронзового века

По данным источников газеты, ограбление было тщательно спланировано и скоординировано. Преступники использовали отвлекающий маневр: рано утром правоохранители получили сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров города и направились туда. В это время злоумышленники проникли в музей.