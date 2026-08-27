El Pais: в Испании похитили один из крупнейших кладов бронзового века
Неизвестные похитили из музея испанского города Вильена в провинции Аликанте большую часть знаменитого Клада из Вильены – одной из крупнейших коллекций золотых изделий бронзового века на Иберийском полуострове. Об этом сообщает El Pais.
По данным источников газеты, ограбление было тщательно спланировано и скоординировано. Преступники использовали отвлекающий маневр: рано утром правоохранители получили сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров города и направились туда. В это время злоумышленники проникли в музей.
К моменту прибытия полиции грабители успели скрыться с несколькими десятками экспонатов. Мэр Вильены Фульхенсио Сердан сообщил, что была похищена большая часть клада, включая все изделия из золота. Полиция разыскивает причастных к ограблению.
Клад из Вильены включает 59 предметов из золота, серебра и янтаря, датируемых примерно 1250 г. до н. э. Коллекция считается одной из наиболее значимых находок бронзового века (2200–750 гг. до н. э.) на Иберийском полуострове. Клад был случайно обнаружен каменщиком Пако Гарсия Арнедо в 1963 г.
El Pais отмечает, что это уже третье крупное ограбление испанских музеев за последние четыре месяца. В апреле из Археологического музея Бадахоса похитили 144 золотые монеты из клада Вильянуэва-де-ла-Серена. В июле четверо неизвестных в масках вынесли более 200 монет из музея Альбасете.
30 марта также сообщалось об ограблении музея в Италии, откуда за несколько минут похитили картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Предварительная стоимость украденных произведений оценивалась в несколько миллионов евро.