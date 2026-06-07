От «Моны Лизы» до банана: самые примечательные музейные кражи

Перуджа утверждал, что хотел восстановить справедливость и вернуть на родину шедевр, украденный Наполеоном. Хотя на самом деле «Мону Лизу» увез во Францию сам Леонардо да Винчи задолго до рождения Наполеона. В Италии Перуджа стал народым героем. Суд приговорил его к году и 15 дням тюремного заключения, но освободили досрочно спустя семь месяцев. После этой истории «Мона Лиза» отправилась в выставочное турне по Италии, а затем вернулась в Париж.