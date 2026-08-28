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Экс-директора Олега Газманова приговорили к семи годам колонии

Ксения Наумчик

Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко к семи годам колонии по делу о хищении доходов от выступлений певца, сообщил ТАСС.

Суд признал Царенко виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и крупных размерах). В деле насчитывается 17 эпизодов, а сумма ущерба превышает 15,3 млн руб.

Арест, наложенный на недвижимость подсудимого, оставлен без изменения. При определении срока наказания суд зачел Царенко время, проведенное под стражей после задержания по первому уголовному делу.

Прокурор ранее запросил назначить Царенко девять лет лишения свободы, а его защита настаивала на оправдании. Адвокаты Царенко заявили о намерении обжаловать решение в апелляционной инстанции.

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