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Кравцов: система образования готова к началу нового учебного года

Анна Суслова

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что система образования готова к началу нового учебного года, все необходимые мероприятия завершены, сообщили «РИА Новости».

«Также выстроено единое образовательное пространство», – добавил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

В ходе встречи Кравцов также сказал, что в российские школы в новом учебном году пойдут 17,6 млн детей, из них 1,5 млн – первоклассники.

В ходе визита в МПГУ Путин также принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны – в Москве, Дагестане (село Байрамаул), Тамбовской области (село Бокино), Уфе и Черкесске. Церемония состоялась в онлайн-формате. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад.

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