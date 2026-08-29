Кравцов: система образования готова к началу нового учебного года

В ходе визита в МПГУ Путин также принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны – в Москве, Дагестане (село Байрамаул), Тамбовской области (село Бокино), Уфе и Черкесске. Церемония состоялась в онлайн-формате. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад.