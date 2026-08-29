Кравцов: система образования готова к началу нового учебного года
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что система образования готова к началу нового учебного года, все необходимые мероприятия завершены, сообщили «РИА Новости».
«Также выстроено единое образовательное пространство», – добавил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).
В ходе встречи Кравцов также сказал, что в российские школы в новом учебном году пойдут 17,6 млн детей, из них 1,5 млн – первоклассники.
В ходе визита в МПГУ Путин также принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны – в Москве, Дагестане (село Байрамаул), Тамбовской области (село Бокино), Уфе и Черкесске. Церемония состоялась в онлайн-формате. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад.