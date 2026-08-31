В Финляндии заменили пожизненный срок россиянину Тордену на 12,5 года тюрьмы
Апелляционный суд Финляндии заменил пожизненное заключение россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) на 12,5 г. лишения свободы. Об этом «РИА Новости» заявила его адвокат Наталия Мальгина.
Защита добивается полного оправдания Тордена и намерена продолжить обжалование решения суда.
30 мая 2025 г. Мальгина сообщала о подаче апелляции на решение финского суда 13 мая.
В конце марта 2025 г. в МИД России назвали приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным. В ведомстве отмечали, что такое решение подтверждает участие в том числе судебной ветви власти в гибридной войне против России.
14 марта Окружной суд Хельсинки признал Тордена виновным в «военных преступлениях в Донбассе в 2014 г.» и приговорил к пожизненному заключению. Защита была намерена обжаловать этот вердикт. Рассмотрение дела проходило с 5 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненный срок по обвинению в пяти эпизодах. Сам россиянин отвергал все предъявленные обвинения.
Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 г. за нарушение миграционных норм. Украина направила запрос на его экстрадицию, однако в декабре 2023 г. Верховный суд Финляндии отклонил его и постановил освободить Тордена. Но сразу после этого его задержала пограничная охрана, а финская полиция начала расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.