В Финляндии заменили пожизненный срок россиянину Тордену на 12,5 года тюрьмы

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 г. за нарушение миграционных норм. Украина направила запрос на его экстрадицию, однако в декабре 2023 г. Верховный суд Финляндии отклонил его и постановил освободить Тордена. Но сразу после этого его задержала пограничная охрана, а финская полиция начала расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.