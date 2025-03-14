Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Финский суд приговорил Тордена к пожизненному сроку

Ведомости

Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Воислава Тордена (до смены паспорта Яна Петровского) к пожизненному сроку за якобы совершение военных преступлений на Украине в 2014 г. Об этом сообщает Yle.

В конце января Helsingin Sanomat писала, что суд оставил Тордена под стражей, а россиянин отрицает все обвинения.

В январе 2024 г. финские СМИ писали, что Тордену предъявлены два обвинения в нарушении запрета на въезд в Евросоюз. Речь о двух случаях незаконного пересечения границы Финляндии в августе 2022 г. и в июле 2023 г. Летом 2023 г. мужчина был задержан финскими властями по данным обвинениям. Осенью того же года его адвокат сообщил, что Киев требует выдачи Тордена. Он запросил у Хельсинки дипломатического убежища, но в декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать Тордена-Петровского на Украину по требованию Киева. В феврале 2024 г. финский суд назначил Тордену условное наказание в 40 дней тюрьмы за нарушение запрета на въезд в страны Шенгена.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных