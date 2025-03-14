Финский суд приговорил Тордена к пожизненному сроку

В январе 2024 г. финские СМИ писали, что Тордену предъявлены два обвинения в нарушении запрета на въезд в Евросоюз. Речь о двух случаях незаконного пересечения границы Финляндии в августе 2022 г. и в июле 2023 г. Летом 2023 г. мужчина был задержан финскими властями по данным обвинениям. Осенью того же года его адвокат сообщил, что Киев требует выдачи Тордена. Он запросил у Хельсинки дипломатического убежища, но в декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать Тордена-Петровского на Украину по требованию Киева. В феврале 2024 г. финский суд назначил Тордену условное наказание в 40 дней тюрьмы за нарушение запрета на въезд в страны Шенгена.