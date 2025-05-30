Защита Тордена обжаловала его пожизненный приговор в Финляндии
Защита приговоренного к пожизненному заключению Воислава Тордена (Яна Петровского) за якобы военные преступления подала апелляцию на решение финского суда 13 мая, сообщила адвокат россиянина Наталия Мальгина, передает «РИА Новости».
В МИД России заявили, что приговор, озвученный Тордену, предвзятый и политически мотивированный. В ведомстве отмечали, что такое решение подтверждает участие в том числе судебной ветви власти в гибридной войне против России. Если приговор вступит в силу, страна готова использовать юридические инструменты для продолжения борьбы за справедливое судебное разбирательство, подчеркнули в министерстве.
14 марта окружной суд Хельсинки приговорил россиянина за якобы совершенные преступления на Украине в 2014 г. к пожизненному заключению. При этом Торден отрицал все обвинения. Летом 2023 г. мужчина был задержан финскими властями по обвинениям, связанным с незаконным пересечением границы Финляндии в августе 2022 г. и в июле 2023 г.