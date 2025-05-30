Защита Тордена обжаловала его пожизненный приговор в Финляндии

14 марта окружной суд Хельсинки приговорил россиянина за якобы совершенные преступления на Украине в 2014 г. к пожизненному заключению. При этом Торден отрицал все обвинения. Летом 2023 г. мужчина был задержан финскими властями по обвинениям, связанным с незаконным пересечением границы Финляндии в августе 2022 г. и в июле 2023 г.