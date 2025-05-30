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Защита Тордена обжаловала его пожизненный приговор в Финляндии

Ведомости

Защита приговоренного к пожизненному заключению Воислава Тордена (Яна Петровского) за якобы военные преступления подала апелляцию на решение финского суда 13 мая, сообщила адвокат россиянина Наталия Мальгина, передает «РИА Новости».

В МИД России заявили, что приговор, озвученный Тордену, предвзятый и политически мотивированный. В ведомстве отмечали, что такое решение подтверждает участие в том числе судебной ветви власти в гибридной войне против России. Если приговор вступит в силу, страна готова использовать юридические инструменты для продолжения борьбы за справедливое судебное разбирательство, подчеркнули в министерстве.

14 марта окружной суд Хельсинки приговорил россиянина за якобы совершенные преступления на Украине в 2014 г. к пожизненному заключению. При этом Торден отрицал все обвинения. Летом 2023 г. мужчина был задержан финскими властями по обвинениям, связанным с незаконным пересечением границы Финляндии в августе 2022 г. и в июле 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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