МИД России назвал приговор Тордену в Финляндии предвзятым и политизированным
Москва считает вынесенный в Финляндии пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (до смены паспорта – Ян Петровский) предвзятым и политически мотивированным. В МИД России заявили, что этот вердикт отражает активное участие всех ветвей финской власти, включая судебную, в гибридной войне против России, развязанной «коллективным Западом», передает «РИА Новости».
В ведомстве подчеркнули, что российское посольство в Хельсинки оказывает Тордену всю необходимую консульскую поддержку в соответствии с законодательством. В случае если финский суд проигнорирует доводы защиты и приговор вступит в силу, Россия готова использовать юридические инструменты для продолжения борьбы за справедливое судебное разбирательство.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным в «военных преступлениях в Донбассе в 2014 г.» и приговорил к пожизненному заключению. Защита намерена обжаловать этот вердикт. Рассмотрение дела проходило с 5 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненный срок по обвинению в пяти эпизодах. Сам россиянин отвергает все предъявленные обвинения.
Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 г. за нарушение миграционных норм. Украина направила запрос на его экстрадицию, однако в декабре 2023 г. Верховный суд Финляндии отклонил его и постановил освободить Тордена. Но сразу после этого его задержала пограничная охрана, а финская полиция начала расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
В итоге суд посчитал, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих и не соответствующих европейским условиях содержания в украинских тюрьмах, «унижающих его достоинство». Также он может подвергнуться пыткам и недозволенным методам дознания, что противоречит конституции Финляндии и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Эта оценка базируется на ряде постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выявивших структурную проблему относительно ненадлежащих условий содержания в пенитенциарных учреждениях Украины вопреки положениям 3-й статьи Европейской конвенции, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.