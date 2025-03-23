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МИД России назвал приговор Тордену в Финляндии предвзятым и политизированным

Ведомости

Москва считает вынесенный в Финляндии пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (до смены паспорта – Ян Петровский) предвзятым и политически мотивированным. В МИД России заявили, что этот вердикт отражает активное участие всех ветвей финской власти, включая судебную, в гибридной войне против России, развязанной «коллективным Западом», передает «РИА Новости».

В ведомстве подчеркнули, что российское посольство в Хельсинки оказывает Тордену всю необходимую консульскую поддержку в соответствии с законодательством. В случае если финский суд проигнорирует доводы защиты и приговор вступит в силу, Россия готова использовать юридические инструменты для продолжения борьбы за справедливое судебное разбирательство.

Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным в «военных преступлениях в Донбассе в 2014 г.» и приговорил к пожизненному заключению. Защита намерена обжаловать этот вердикт. Рассмотрение дела проходило с 5 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненный срок по обвинению в пяти эпизодах. Сам россиянин отвергает все предъявленные обвинения.

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 г. за нарушение миграционных норм. Украина направила запрос на его экстрадицию, однако в декабре 2023 г. Верховный суд Финляндии отклонил его и постановил освободить Тордена. Но сразу после этого его задержала пограничная охрана, а финская полиция начала расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

В итоге суд посчитал, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих и не соответствующих европейским условиях содержания в украинских тюрьмах, «унижающих его достоинство». Также он может подвергнуться пыткам и недозволенным методам дознания, что противоречит конституции Финляндии и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Эта оценка базируется на ряде постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выявивших структурную проблему относительно ненадлежащих условий содержания в пенитенциарных учреждениях Украины вопреки положениям 3-й статьи Европейской конвенции, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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