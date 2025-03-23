МИД России назвал приговор Тордену в Финляндии предвзятым и политизированным

В итоге суд посчитал, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих и не соответствующих европейским условиях содержания в украинских тюрьмах, «унижающих его достоинство». Также он может подвергнуться пыткам и недозволенным методам дознания, что противоречит конституции Финляндии и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Эта оценка базируется на ряде постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выявивших структурную проблему относительно ненадлежащих условий содержания в пенитенциарных учреждениях Украины вопреки положениям 3-й статьи Европейской конвенции, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.