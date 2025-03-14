«Коммерсантъ»: защита обжалует пожизненный приговор Тордену

Почуев, ссылаясь на своего финского коллегу, сообщил, что в обвинении и судебном решении речь идет не о преступлениях против мирных граждан, а о боевых действиях, в ходе которых погибли участники обеих сторон конфликта. Само решение Почуев назвал «проукраинским» и «чисто политическим».