«Коммерсантъ»: защита обжалует пожизненный приговор Тордену
Защита россиянина Воислава Тордена, признанного виновным в Финляндии в военных преступлениях в Донбассе, обжалует решение суда о пожизненном приговоре. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Почуев, ссылаясь на своего финского коллегу, сообщил, что в обвинении и судебном решении речь идет не о преступлениях против мирных граждан, а о боевых действиях, в ходе которых погибли участники обеих сторон конфликта. Само решение Почуев назвал «проукраинским» и «чисто политическим».
14 марта Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Тордена (до смены паспорта Яна Петровского) к пожизненному сроку за совершение военных преступлений на Украине в 2014 г.
Торден был задержан в июле 2023 г. при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Тогда россиянина заподозрили в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский, его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина.
После этого Торден запросил у Хельсинки дипломатического убежища, но в декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать Тордена-Петровского на Украину по требованию Киева. В феврале 2024 г. финский суд назначил Тордену условное наказание в 40 дней тюрьмы за нарушение запрета на въезд в страны Шенгена.