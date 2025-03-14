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«Коммерсантъ»: защита обжалует пожизненный приговор Тордену

Ведомости

Защита россиянина Воислава Тордена, признанного виновным в Финляндии в военных преступлениях в Донбассе, обжалует решение суда о пожизненном приговоре. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Почуев, ссылаясь на своего финского коллегу, сообщил, что в обвинении и судебном решении речь идет не о преступлениях против мирных граждан, а о боевых действиях, в ходе которых погибли участники обеих сторон конфликта. Само решение Почуев назвал «проукраинским» и «чисто политическим».

14 марта Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Тордена (до смены паспорта Яна Петровского) к пожизненному сроку за совершение военных преступлений на Украине в 2014 г.

Торден был задержан в июле 2023 г. при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Тогда россиянина заподозрили в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский, его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина.

После этого Торден запросил у Хельсинки дипломатического убежища, но в декабре Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать Тордена-Петровского на Украину по требованию Киева. В феврале 2024 г. финский суд назначил Тордену условное наказание в 40 дней тюрьмы за нарушение запрета на въезд в страны Шенгена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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