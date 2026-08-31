Минфин: более 1 млн многодетных семей получили субсидии на ипотеку

21 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 г. 109 000 многодетных семей в России получили выплату в 450 000 руб. на погашение ипотеки. Всего, по ее словам, в России 3 млн многодетных семей. Их количество выросло в 1,5 раза за последние 5 лет. В общей сложности в стране насчитывается 24 млн семей, из которых 16 млн – семьи с детьми. По данным вице-премьера, ежемесячный охват единым пособием составляет примерно 9 млн детей и 113 000 беременных женщин.