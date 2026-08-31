Минфин: более 1 млн многодетных семей получили субсидии на ипотеку
С 2019 г. выплату до 450 000 руб. на погашение ипотечного долга оформили более 1 млн многодетных семей. Общий объем предоставленной господдержки составил 446,7 млрд руб., заявили в Минфине.
Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов государственной политики. По его словам, государство расширяет возможности для улучшения жилищных условий, одновременно стремясь сделать систему помощи более адресной.
Первый замгендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс сообщил, что более 117 000 семей благодаря выплате полностью погасили ипотечные кредиты.
Чаще всего за федеральной субсидией обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края и Дагестана. С 2023 г. в 17 регионах к федеральным 450 000 руб. можно получить дополнительную региональную выплату до 550 000 руб., доведя общий размер поддержки до 1 млн руб. За более чем три года этой мерой воспользовались около 10 000 семей.
Право на федеральную выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2019 г. родился третий или последующий ребенок. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 г. Средства можно направить на погашение ипотеки при покупке жилья, строительстве дома или приобретении участка под строительство.
21 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 г. 109 000 многодетных семей в России получили выплату в 450 000 руб. на погашение ипотеки. Всего, по ее словам, в России 3 млн многодетных семей. Их количество выросло в 1,5 раза за последние 5 лет. В общей сложности в стране насчитывается 24 млн семей, из которых 16 млн – семьи с детьми. По данным вице-премьера, ежемесячный охват единым пособием составляет примерно 9 млн детей и 113 000 беременных женщин.
4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 г. позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Новое основание для каникул – рождение или усыновление второго и последующих детей.