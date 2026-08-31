140 перинатальных центров будут оснащены по программе «Единой России»

«Единая Россия» приняла новую Народную программу на втором этапе своего XXIII съезда в Москве. Итоговый документ, с которым партия идет на выборы в Госдуму девятого созыва, рассчитан на период до 2031 г. На заседании съезда выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что разработка Народной программы велась с активным участием граждан и учетом их предложений. Основными критериями документа являются объективность, реалистичность и честность.