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140 перинатальных центров будут оснащены по программе «Единой России»

Ксения Наумчик

«Единая Россия» предлагает обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и роддомах, более чем 180 детских больницах и свыше 500 детских поликлиниках в регионах России. Об этом заявила председатель Центрального совета сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, поддержка семей и создание условий для рождения детей остаются одними из приоритетов партии. В числе предлагаемых мер Занко назвала ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, дополнительные меры поддержки одиноких родителей и изменение графика работы детских садов.

Отдельное внимание партия предлагает уделить доступности медицинской помощи. Помимо переоснащения медицинских учреждений, планируется развивать меры, которые должны облегчить получение родителями необходимых документов после рождения ребенка и сократить административную нагрузку за счет цифровизации.

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Занко также заявила о намерении обеспечить качественный детский отдых для 5 млн детей ежегодно. Она отметила, что комплекс мер должен укрепить институт семьи, повысить доступность социальной и медицинской инфраструктуры и создать дополнительные условия для роста рождаемости.

«Единая Россия» приняла новую Народную программу на втором этапе своего XXIII съезда в Москве. Итоговый документ, с которым партия идет на выборы в Госдуму девятого созыва, рассчитан на период до 2031 г. На заседании съезда выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что разработка Народной программы велась с активным участием граждан и учетом их предложений. Основными критериями документа являются объективность, реалистичность и честность.

31 августа в Минфине заявили, что с 2019 г. выплату до 450 000 руб. на погашение ипотечного долга оформили более 1 млн многодетных семей. Общий объем предоставленной господдержки составил 446,7 млрд руб.

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