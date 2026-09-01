На ВЭФе обсудили развитие локальной идентичности народов России

Шевцов отметил, что культурное наследие и традиции могут рассматриваться не только как предмет национальной гордости, но и как экономический ресурс. «Именно сфера креативных индустрий позволяет создавать творческий продукт, отражающий самобытность России, ее историко-культурное наследие, адаптированное к современным реалиям», – сказал он.