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На ВЭФе обсудили развитие локальной идентичности народов России

Антон Потоков

На ВЭФе обсудили культурное наследие, традиции и локальную идентичность народов России, а также их использование для развития регионов и народных художественных промыслов. Об этом говорилось на дискуссии «Культурный капитал России: как народные промыслы становятся глобальными брендами» с участием заместителя секретаря Совета безопасности РФ Алексея Шевцова, сообщила пресс-служба ведомства.

Шевцов отметил, что культурное наследие и традиции могут рассматриваться не только как предмет национальной гордости, но и как экономический ресурс. «Именно сфера креативных индустрий позволяет создавать творческий продукт, отражающий самобытность России, ее историко-культурное наследие, адаптированное к современным реалиям», – сказал он.

Участники дискуссии обратили внимание на туристический и культурный потенциал мест традиционного бытования народных промыслов. Многие из них находятся в малых городах и сельской местности, однако недостаток транспортной и другой инфраструктуры снижает их привлекательность для туристов и инвесторов.

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По мнению Шевцова, необходимо определить территории с наиболее высоким потенциалом и включить их в проекты развития, направленные на увеличение турпотока и популяризацию народных промыслов.

Он также предложил активнее использовать элементы народных художественных промыслов – орнаменты, цвета и характерные формы – при оформлении городов, транспортной инфраструктуры, учреждений культуры, спортивных объектов и общественных пространств.

«Уверен, что сочетание усилий государства и бизнеса на данном направлении способно приумножить культурный капитал и вернуть промыслам народов России статус модных глобальных брендов», – заявил Шевцов.

14 августа президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях. 

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