Пятиклассник напал с ножом на учителя в Новой Москве

Инцидент в столичной школе стал третьим случаем нападения ученика во второй день нового учебного года. 2 сентября ученик девятого класса атаковал одноклассника с ножом на уроке в Башкирии. В День знаний 1 сентября семиклассница напала на учительницу в Канске Красноярского края. Школьница распылила в сторону учительницы физики газ из баллончика и попыталась ударить ее ножом. Пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых.