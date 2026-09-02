Пятиклассник напал с ножом на учителя в Новой Москве
Ученик школы № 1392 имени Рябинкина в Новой Москве напал на педагога с ножом, учитель пострадал. Об этом сообщил директор учреждения Денис Бахарев.
«Подросток с особенностями здоровья пришел в здание с холодным оружием и попытался напасть на педагога. Он незамедлительно был обезврежен охраной», – рассказал он.
Учитель получил поверхностные травмы, ему оказывают медпомощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает. В здании работают сотрудники полиции, школа начала внутреннее расследование. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», нападавший является учеником пятого класса.
Инцидент в столичной школе стал третьим случаем нападения ученика во второй день нового учебного года. 2 сентября ученик девятого класса атаковал одноклассника с ножом на уроке в Башкирии. В День знаний 1 сентября семиклассница напала на учительницу в Канске Красноярского края. Школьница распылила в сторону учительницы физики газ из баллончика и попыталась ударить ее ножом. Пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых.
Детский психолог Александра Бугаева говорила в беседе с «Ведомостями», что проявления насилия в подростковой среде – это одновременно отражение широкой социальной проблемы и следствие индивидуальных особенностей самих подростков. Многие конфликты по-прежнему решаются силовыми способами, а романтизация «лихих 90-х» в медиа, культ силы и доминирования не может не влиять на подростков.