Дальневосточным регионам предложили развивать школьную медицину своими силами

Также вице-спикер Госдумы предложила внедрить в школах Дальнего Востока выездную диспансеризацию. Врачи в таком случае смогут охватить осмотрами всех детей, а родители – избежать необходимости отстаивать очереди в поликлиниках. По словам Яровой, эта инициатива уже обсуждалась с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, и по вопросу внедрения диспансеризации в школах наконец удалось «достичь взаимопонимания».