Дальневосточным регионам предложили развивать школьную медицину своими силами
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила запустить на Дальнем Востоке пилотный проект по развитию школьной медицины как самостоятельной структуры в системе оказания медпомощи. С такой инициативой она выступила на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).
По мнению депутата, регионы должны разработать собственные программы модернизации этого направления и взять на себя централизованные закупки оборудования для медкабинетов в детских учреждениях. Это позволит оснащать школы всем необходимым «по правильной цене», отметила Яровая.
Также вице-спикер Госдумы предложила внедрить в школах Дальнего Востока выездную диспансеризацию. Врачи в таком случае смогут охватить осмотрами всех детей, а родители – избежать необходимости отстаивать очереди в поликлиниках. По словам Яровой, эта инициатива уже обсуждалась с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, и по вопросу внедрения диспансеризации в школах наконец удалось «достичь взаимопонимания».
Минздрав поддерживает предложения по развитию школьной медицины, сообщил на той же сессии первый заместитель главы министерства Виктор Фисенко. По его словам, централизация закупок медоборудования на региональном уровне уже доказала свою эффективность. Внедренные в 2022–2023 гг. совместные торги на дорогостоящую технику для поликлиник позволили экономить средства и закупать больше медоборудования.
Ранее Яровой удалось добиться утверждения единых подходов к организации школьной медицины. Практикующие в детских образовательных учреждениях врачи получили право на выработку медицинского стажа и досрочный выход на пенсию, порядок приема лекарств в школах был регламентирован, а для медкабинетов утвердили общий стандарт оснащения.