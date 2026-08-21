Минздрав обновит порядок диспансеризации
С 1 сентября в России обновятся правила оформления результатов диспансеризации, в медицинские карты учета обследований пациентов добавят новые показатели, в том числе данные о липидном профиле. Об этом говорится в документе министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно новым требованиям, врачи будут фиксировать показатели липидного профиля, в который входят сведения об уровне холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности), а также содержание триглицеридов. Эти данные позволят более подробно оценивать состояние сердечно-сосудистой системы пациента.
Кроме того, в рамках обновленного порядка в карте диспансеризации будет отражаться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца. Такой показатель используется для оценки вероятности наличия заболевания до проведения дополнительных диагностических исследований.
После завершения второго этапа диспансеризации в учетных документах также будут указываться результаты осмотра врача-дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.
20 августа заместитель министра здравоохранения Евгения Котова заявила о планах расширить программу обследования новорожденных, включив в нее выявление шести наследственных сложных заболеваний, Речь идет о миодистрофии Дюшенна, болезни Помпе, мукополисахаридозе первого типа, болезни Гоше, болезни Ниманна – Пика типа А/В и болезни Краббе. Лекарствами обеспечивает фонд «Круг добра». Исследования намерены включить в неонатальный скрининг с 2027 г.
С апреля в России расширили неонатальный скрининг на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, начать их своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию.
По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, за первое полугодие 2026 г. профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 52 млн человек.