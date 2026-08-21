Минздрав обновит порядок диспансеризации

С 1 сентября в России обновятся правила оформления результатов диспансеризации, в медицинские карты учета обследований пациентов добавят новые показатели, в том числе данные о липидном профиле. Об этом говорится в документе министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.