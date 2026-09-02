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СК возбудил дело против журналистки «Дождя» Котрикадзе

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении журналистки «Дождя» (организация считается нежелательной на территории РФ, СМИ-иноагент) Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонения от исполнения обязанностей иноагента). Об этом столичный СК сообщил в своем Telegram-канале.

По данным следствия, Котрикадзе неоднократно уклонялась от исполнения обязанностей иноагента, предусмотренных законодательством РФ. Преступление выявили столичные следователи и оперативные службы. Как указал СКР, в скором времени ей предъявят обвинения.

16 февраля суд заочно приговорил Котрикадзе к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.

7 октября 2025 г. Росфинмониторинг внес журналистку в свой список террористов и экстремистов, ранее она была объявлена в международный розыск. В октябре 2022 г. Минюст внес ее в реестр иноагентов.

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