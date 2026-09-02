СК возбудил дело против журналистки «Дождя» Котрикадзе
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении журналистки «Дождя» (организация считается нежелательной на территории РФ, СМИ-иноагент) Екатерины Котрикадзе
По данным следствия, Котрикадзе неоднократно уклонялась от исполнения обязанностей иноагента, предусмотренных законодательством РФ. Преступление выявили столичные следователи и оперативные службы. Как указал СКР, в скором времени ей предъявят обвинения.
16 февраля суд заочно приговорил Котрикадзе к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.
7 октября 2025 г. Росфинмониторинг внес журналистку в свой список террористов и экстремистов, ранее она была объявлена в международный розыск. В октябре 2022 г. Минюст внес ее в реестр иноагентов.