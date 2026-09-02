СК возбудил дело против журналистки «Дождя» Котрикадзе

16 февраля суд заочно приговорил Котрикадзе к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.