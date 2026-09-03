Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,954-0,21%BISVP9,77+0,83%VEON-RX60,7+1,17%IMOEX2 191,25+0,28%RTSI793,47+0,28%RGBI113,71+0,07%RGBITR772,75+0,1%
Главная / Общество /

Путин поручил разработать программу привлечения ученых на Дальний Восток

Ксения Наумчик
Росконгресс
Росконгресс

Необходимо проработать отдельную программу привлечения российских и зарубежных ученых на Дальний Восток. Об этом на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, для развития научных центров и университетов региона необходимо создавать условия, которые позволят заинтересовать специалистов переездом на Дальний Восток. Среди условий Путин назвал выделение жилья, подъемных средств и помощь членам семей.

«И прошу правительство продумать об отдельной программе на этот счет», – сказал президент.

В ходе выступления на заседании ВЭФа российский лидер также сообщил, что с 1 января 2027 г. вступит в силу единый преференциальный режим на всей территории Дальнего Востока и Арктики. По его словам, для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится свое так называемое меню льгот. Речь идет о наборе доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток действующие льготы сохранятся в полном объеме.

Отдельно президент сказал, что с 1 января 2027 г. на Дальнем Востоке будет запущен специальный правовой режим, который позволит обкатывать все новые технологии, в частности, речь идет о гражданских беспилотниках. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь