Путин поручил разработать программу привлечения ученых на Дальний Восток

В ходе выступления на заседании ВЭФа российский лидер также сообщил, что с 1 января 2027 г. вступит в силу единый преференциальный режим на всей территории Дальнего Востока и Арктики. По его словам, для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится свое так называемое меню льгот. Речь идет о наборе доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток действующие льготы сохранятся в полном объеме.