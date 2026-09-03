Путин поручил разработать программу привлечения ученых на Дальний Восток
Необходимо проработать отдельную программу привлечения российских и зарубежных ученых на Дальний Восток. Об этом на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, для развития научных центров и университетов региона необходимо создавать условия, которые позволят заинтересовать специалистов переездом на Дальний Восток. Среди условий Путин назвал выделение жилья, подъемных средств и помощь членам семей.
«И прошу правительство продумать об отдельной программе на этот счет», – сказал президент.
В ходе выступления на заседании ВЭФа российский лидер также сообщил, что с 1 января 2027 г. вступит в силу единый преференциальный режим на всей территории Дальнего Востока и Арктики. По его словам, для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится свое так называемое меню льгот. Речь идет о наборе доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток действующие льготы сохранятся в полном объеме.
Отдельно президент сказал, что с 1 января 2027 г. на Дальнем Востоке будет запущен специальный правовой режим, который позволит обкатывать все новые технологии, в частности, речь идет о гражданских беспилотниках.