Верховный суд оставил без изменений приговор Тимуру Иванову
Верховный суд России отказался изменять приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщил «РИА Новости» его адвокат Денис Балуев.
В своих кассационных жалобах защита просила отменить приговор и оправдать Иванова.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным по двум эпизодам: особо крупная растрата более 216 млн руб. при приобретении паромов для Керченской переправы и легализация около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Следствие продолжило работу и предъявило Иванову новые обвинения в получении взяток в особо крупном размере. По версии обвинения, через бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина экс-замминистра получил строительные и реставрационные работы на сумму не менее 1,185 млрд руб.
В июне 2025 г. – за несколько недель до вынесения приговора по первому делу – стало известно еще об одном эпизоде. Следствие считает, что Иванов получил дополнительные 152 млн руб. через механизм беспроцентного займа агрокомплексу «Русское село», который занимался поставками овощной консервации для нужд Министерства обороны. В конце августа 2025 г. Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.
15 июля Мосгорсуд отклонил жалобу Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил на его просьбу об отправке на спецоперацию. Иванов подал заявление в июле 2025 г., в октябре получил отказ, затем обратился повторно и в феврале подал иск, утверждая, что ответа не получил.