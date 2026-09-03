Верховный суд оставил без изменений приговор Тимуру Иванову

15 июля Мосгорсуд отклонил жалобу Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил на его просьбу об отправке на спецоперацию. Иванов подал заявление в июле 2025 г., в октябре получил отказ, затем обратился повторно и в феврале подал иск, утверждая, что ответа не получил.