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В суд Москвы поступило уголовное дело сообщника экс-замминистра обороны Иванова

Ведомости

В Хамовнический суд Москвы поступило уголовное дело в отношении топ-менеджера банка «Интеркоммерц» Феликса Нойберга, которого следствие считает сообщником бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Нойберг является гражданином Германии и Израиля. Он проходит обвиняемым по первому уголовному делу в отношении Иванова. Ему вменяют растрату денежных средств на сумму более 216 млн руб.

По данным картотеки, обвинения предъявлены по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств организованной группой и в особо крупном размере). В судебной базе указано, что по делу назначено предварительное заседание на 23 сентября.

Суд разрешил Тимуру Иванову свидания с матерью и супругой

Общество

27 июля Симоновский суд Москвы осудил предпринимателя Сергея Бородина, бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова, к восьми годам колонии строгого режима. Дело Бородина, обвиняемого в получении взяток более чем на 1,3 млрд руб., было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием и признал вину. По версии обвинения, экс-замминистра через Бородина и гендиректора «Олимпситистроя» Александра Фомина получил не менее 1,185 млрд руб. в виде оплаты строительных и реставрационных работ.

15 июля Мосгорсуд отклонил жалобу Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил на его просьбу об отправке на спецоперацию. Иванов подал заявление в июле 2025 г., в октябре получил отказ, затем обратился повторно и в феврале подал иск, утверждая, что ответа не получил.

В апреле суд принял решение о закрытии судебного процесса по второму уголовному делу Иванова, обвиняемого во взятках в особо крупном размере. В материалах дела – сведения о 94 контрактах, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Изучение этих документов может привести к разглашению гостайны. В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным по двум эпизодам: особо крупная растрата более 216 млн руб. при приобретении паромов для Керченской переправы и легализация около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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