В суд Москвы поступило уголовное дело сообщника экс-замминистра обороны Иванова

В апреле суд принял решение о закрытии судебного процесса по второму уголовному делу Иванова, обвиняемого во взятках в особо крупном размере. В материалах дела – сведения о 94 контрактах, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Изучение этих документов может привести к разглашению гостайны. В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным по двум эпизодам: особо крупная растрата более 216 млн руб. при приобретении паромов для Керченской переправы и легализация около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.