Суд разрешил Тимуру Иванову свидания с матерью и супругой

В июне 2025 г. – за несколько недель до вынесения приговора по первому делу – стало известно еще об одном эпизоде. Следствие считает, что Иванов получил дополнительные 152 млн руб. через механизм беспроцентного займа агрокомплексу «Русское село», который занимался поставками овощной консервации для нужд Министерства обороны. В конце августа 2025 г. Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).