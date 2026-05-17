Суд разрешил Тимуру Иванову свидания с матерью и супругой
Симоновский суд Москвы разрешил бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову свидания и телефонные разговоры с матерью и женой, сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев.
В апреле суд принял решение о закрытии судебного процесса по второму уголовному делу Иванова, которого обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
В материалах дела содержатся сведения о 94 контрактах, заключенных Ивановым от имени Министерства обороны России. Изучение этих документов может привести к разглашению государственной тайны.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным по двум эпизодам: особо крупная растрата более 216 млн руб. при приобретении паромов для Керченской переправы и легализация около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Следствие продолжило работу и предъявило Иванову новые обвинения в получении взяток в особо крупном размере. По версии обвинения, через бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина экс-замминистра получил строительные и реставрационные работы на сумму не менее 1,185 млрд руб.
В июне 2025 г. – за несколько недель до вынесения приговора по первому делу – стало известно еще об одном эпизоде. Следствие считает, что Иванов получил дополнительные 152 млн руб. через механизм беспроцентного займа агрокомплексу «Русское село», который занимался поставками овощной консервации для нужд Министерства обороны. В конце августа 2025 г. Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).