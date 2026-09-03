Суд назначил главе «Дома с маяком» запрет определенных действий до 30 октября
Московский суд избрал главе хосписа для детей и молодых взрослых «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.
Мониаве запретили выходить на улицу с 20:00 до 8:00, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.
Заседание проходило в закрытом формате. СМИ попросили покинуть зал суда в 18:00.
Ранее следствие обратилось в Московский суд с требованием избрать меру пресечения для Мониавы. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Наказание по данной статье предполагает от пяти до 10 лет лишения свободы.
Как установило следствие, Мониава в феврале 2023 г. опубликовала пост в Telegram-канале. Девушка вину не признала.
В конце февраля Мониаву оштрафовали на 45 000 руб. по статье о дискредитации армии за публикации в ее Telegram-канале.