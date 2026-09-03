Суд назначил главе «Дома с маяком» запрет определенных действий до 30 октября

Ранее следствие обратилось в Московский суд с требованием избрать меру пресечения для Мониавы. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Наказание по данной статье предполагает от пяти до 10 лет лишения свободы.