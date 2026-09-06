Российские ученые обнаружили в листьях облепихи вещество против рака

Старший научный сотрудник ВНИИ лекарственных и ароматических растений Елена Жничкова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что полученные данные позволяют рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. По ее словам, вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком. В дальнейшем ученые оценят цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. Комплекс этих исследований покажет, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармацевтического вещества.