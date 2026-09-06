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Российские ученые обнаружили в листьях облепихи вещество против рака

Ася Султанова

Российские ученые обнаружили, что природный компонент казуариктин, содержащийся в листьях облепихи, может подавлять рост раковых клеток. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки РФ.

Специалисты ВНИИ лекарственных и ароматических растений исследовали противоопухолевый потенциал казуариктина. Оказалось, что метаболическая активность раковых клеток снижалась пропорционально концентрации и длительности воздействия этого вещества. Как пояснили в Минобрнауки, воздействие казуариктина было проанализировано на стандартной клеточной модели, выращенной из клеток рака шейки матки.

Для оценки эффективности клетки обрабатывали разными концентрациями облепихового экстракта, а их состояние проверяли двумя методами: МТТ-тестом и с помощью прямого подсчета живых и мертвых клеток.

Старший научный сотрудник ВНИИ лекарственных и ароматических растений Елена Жничкова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что полученные данные позволяют рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. По ее словам, вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком. В дальнейшем ученые оценят цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. Комплекс этих исследований покажет, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармацевтического вещества.

В августе Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы. В феврале президент РАН Геннадий Красников сообщил о новых разработках российских ученых в области лечения рака без химиотерапии. Он отметил, что в этой области есть «большой прогресс».

В июле сообщалось, что российские ученые открыли способ более эффективного лечения рака кожи.

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