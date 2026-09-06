GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц
Компания GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц на флаконах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо Росздравнадзора. Речь идет о сериях «Омнипака» 350 мг йода/мл 10x100 мл.
Производитель GE HealthCare предупредил, что на стенках полипропиленовых флаконов могут обнаруживаться микрочастицы. В случае если они не будут замечены до момента введения лекарства, существует потенциальный риск для здоровья пациента. Как подчеркнули в компании, подобные вкрапления встречаются редко и в большинстве случаев видимы невооруженным глазом.
По данным компании, среди поставленных партий могут быть серии, подлежащие отзыву. Партнерам рекомендовали немедленно проверить запасы, прекратить использование и распространение таких серий, а также разместить их в карантин.
«Омнипак» – это рентгеноконтрастный препарат на основе йогексола. Он помогает лучше видеть внутренние органы и сосуды во время КТ, рентгена и ангиографии.
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