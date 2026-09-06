GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц

Производитель GE HealthCare предупредил, что на стенках полипропиленовых флаконов могут обнаруживаться микрочастицы. В случае если они не будут замечены до момента введения лекарства, существует потенциальный риск для здоровья пациента. Как подчеркнули в компании, подобные вкрапления встречаются редко и в большинстве случаев видимы невооруженным глазом.