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GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц

Ася Султанова

Компания GE HealthCare отзывает шесть серий препарата «Омнипак» из-за опасных частиц на флаконах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо Росздравнадзора. Речь идет о сериях «Омнипака» 350 мг йода/мл 10x100 мл.

Производитель GE HealthCare предупредил, что на стенках полипропиленовых флаконов могут обнаруживаться микрочастицы. В случае если они не будут замечены до момента введения лекарства, существует потенциальный риск для здоровья пациента. Как подчеркнули в компании, подобные вкрапления встречаются редко и в большинстве случаев видимы невооруженным глазом.

По данным компании, среди поставленных партий могут быть серии, подлежащие отзыву. Партнерам рекомендовали немедленно проверить запасы, прекратить использование и распространение таких серий, а также разместить их в карантин.

«Омнипак» – это рентгеноконтрастный препарат на основе йогексола. Он помогает лучше видеть внутренние органы и сосуды во время КТ, рентгена и ангиографии.

18 августа сообщалось, что российская компания «Ветбиохим» отозвала из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 на фоне сообщений о гибели собак в Ярославской области после ее применения. Предварительные данные указывают на возможное нарушение технологии при производстве вакцины.

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