Замглавы Росавиации Сергей Страмоус освобожден от должности

Страмоус был назначен замглавы Росавиации в 2024 г. Он курировал вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов и безопасности полетов. До назначения Страмоус был пилотом и командиром воздушного судна, работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».