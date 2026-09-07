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Замглавы Росавиации Сергей Страмоус освобожден от должности

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Замглавы Росавиации Сергей Страмоус освобожден от должности, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Освободить Страмоуса Сергея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», – говорится в документе.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Страмоус был назначен замглавы Росавиации в 2024 г. Он курировал вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов и безопасности полетов. До назначения Страмоус был пилотом и командиром воздушного судна, работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия».

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