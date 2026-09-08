Два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

21 августа Associated Press писала, что чартерный самолет с восемью людьми на борту разбился в западной части штата Аляска. Воздушное судно выполняло рейс из Анкориджа и потерпело крушение в районе мыса Ньюнем. На борту были два пилота и шесть пассажиров.