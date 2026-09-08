Два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
В результате крушения небольшого самолета в аэропорту Сан-Диего в Калифорнии погибли два человека. Об этом пишет New York Post со ссылкой на официальных лиц.
Согласно данным полицейского управления Сан-Диего, авиакатастрофа произошла в аэропорту Монтгомери-Гиббс 7 сентября. Самолет загорелся, на место прибыли около 30 сотрудников пожарной службы. Аэропорт закрыли на время проведения экстренных работ. Обстоятельства крушения пока неизвестны.
21 августа Associated Press писала, что чартерный самолет с восемью людьми на борту разбился в западной части штата Аляска. Воздушное судно выполняло рейс из Анкориджа и потерпело крушение в районе мыса Ньюнем. На борту были два пилота и шесть пассажиров.
13 августа The New York Times писала, что вблизи военной базы армии США Форт-Худ в Техасе разбился вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, погибли два человека.