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СКР возбудил дело о теракте после атаки на жилые объекты в Саратове

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на жилые объекты в Саратовской области. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. Следователи организовали комплекс мероприятий для сбора доказательственной базы. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранительные органы также устанавливают конкретных лиц, которых следствие считает причастными к совершению преступления.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о 10 пострадавших, среди которых трое детей, в результате атаки БПЛА на Саратов. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, шесть человек госпитализированы. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба для жителей пострадавших домов. Туда жильцы смогут обратиться за помощью и получить необходимую поддержку после атаки. Для людей, чьи дома пострадали, открыт пункт временного размещения. Об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области глава региона объявил в 03:11 мск.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 384 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.

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