СКР возбудил дело о теракте после атаки на жилые объекты в Саратове

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о 10 пострадавших, среди которых трое детей, в результате атаки БПЛА на Саратов. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, шесть человек госпитализированы. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба для жителей пострадавших домов. Туда жильцы смогут обратиться за помощью и получить необходимую поддержку после атаки. Для людей, чьи дома пострадали, открыт пункт временного размещения. Об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области глава региона объявил в 03:11 мск.