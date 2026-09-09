Памфилова: число жалоб на давление на избирателей резко сократилось
Число обращений в ЦИК по поводу возможного давления на избирателей в ходе нынешней кампании сократилось до 12 штук. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, на аналогичный период 2021 г. приходилось 70 обращений. Как отметила Памфилова, каждое сообщение рассматривается и проверяется по всем параметрам. Часть обращений оказалась анонимной, большинство изложенных в них сведений не подтвердилось. В случаях, которые комиссия сочла заслуживающими внимания, информация направляется руководителю региона для принятия мер в отношении предприятий.
Глава ЦИК подчеркнула, что принуждение избирателей недопустимо. При этом избирателей можно убеждать прийти на выборы, сказала она.
2 сентября Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. По ее словам, в регионах с военным положением по данным на 2 сентября проголосовали более 13 000 избирателей. Глава ЦИК назвала два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.
31 августа зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал о принятии постановления об особом порядке голосования в новых регионах, которые теперь могут причислять к труднодоступным территориям. Мера сделала возможным применение на территориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей досрочного голосования, проведения выборов за пределами помещений для голосования, а также обеспечение дополнительных шагов в сфере безопасности.