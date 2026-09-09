Памфилова: число жалоб на давление на избирателей резко сократилось

По ее словам, на аналогичный период 2021 г. приходилось 70 обращений. Как отметила Памфилова, каждое сообщение рассматривается и проверяется по всем параметрам. Часть обращений оказалась анонимной, большинство изложенных в них сведений не подтвердилось. В случаях, которые комиссия сочла заслуживающими внимания, информация направляется руководителю региона для принятия мер в отношении предприятий.