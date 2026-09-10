Кикоть: доходы от миграционных процедур выросли на 30% за полтора года
Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 млрд руб. Об этом сообщил замглавы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Речь идет о периоде последних полутора лет, уточнил Кикоть. По его словам, из этих доходов более 60 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, свыше 250 млрд руб. – в региональные. Основной источник – патенты на работу.
Президент на встрече поддержал переход к цивилизованному оргнабору, который защищает права мигрантов и интересы местных граждан.
В октябре 2025 г. Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 гг. Документ определяет цели, задачи и принципы регулирования миграционных процессов, включая порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства из России. Среди целей такой политики – снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.