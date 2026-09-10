Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS7,558-1,33%CNY Бирж.12,589-0,6%IMOEX2 270,24+0,27%RTSI836,83+0,27%RGBI113,75+0,11%RGBITR774,64+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен Александр Фокин

Максим Цуланов
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Начальник Управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фокин является выпускником продюсерского факультета ГИТИСа, кандидатом искусствоведения. Работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств этого вуза с 2013 г.

Прежний ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул должность в начале августа. После этого и. о. ректора института стала главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова, после этого временным ректором стала проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина. Источники «Ведомостей» сообщали, что в отношении Заславского проводится проверка на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы».

Читайте также:«Театр не может существовать без самоосмысления»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её