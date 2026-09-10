Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен Александр Фокин

Прежний ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул должность в начале августа. После этого и. о. ректора института стала главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова, после этого временным ректором стала проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина. Источники «Ведомостей» сообщали, что в отношении Заславского проводится проверка на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы».