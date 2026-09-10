Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен Александр Фокин
Начальник Управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фокин является выпускником продюсерского факультета ГИТИСа, кандидатом искусствоведения. Работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств этого вуза с 2013 г.
Прежний ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул должность в начале августа. После этого и. о. ректора института стала главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова, после этого временным ректором стала проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина. Источники «Ведомостей» сообщали, что в отношении Заславского проводится проверка на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы».